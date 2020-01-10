İstanbul'da aynı gün ölen iki kadın, Tokat'ta toprağa verildi

10.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53

İSTANBUL'da 5'inci kattaki evinin penceresini silerken düşerek hayatını kaybeden Hayriye Yıldırım ile rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ölen köylüsü Hatice Akkadı memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Yıldırım önceki gün 5'inci kattaki evinin penceresini silerken, dengesini kaybedip, evlerinin yanından geçen sığ dereye düştü. Ağır yaralanan Yıldırım kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı gün İstanbul'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Akkadı da bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkisi de Tokat'ın Erbaa ilçesi Akça Köyü nüfusuna kayıtlı olan kadınların ölümü, köylüleri yasa boğdu. Talihsiz kadınların cenazeleri, İstanbul'daki işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi.Hayriye Yıldırım, Çay Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erbaa Şehir Mezarlığı'nda, Hatice Akkadı ise sabah saatlerinde Akça Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.'ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ'

Akça Köyü Muhtarı Fatih Demirdağ çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Çok acı bir olay yaşadık. Bir günde iki cenazemiz oldu. Kardeşimizin biri beşinci kattan temizlik yaparken düşmüş. Bu olaydan dolayı çok büyük üzüntü içindeyiz. Diğer kardeşimiz ise kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti" dedi.

Kaynak: DHA