İstanbul'da Aynı Apartmandaki İki Komşunun "Eve Erkek Aldın" Kavgası Mahkemelik Oldu
İstanbul Sarıyer'de aynı apartmanda oturan iki kadın arasında yaşanan tartışmada "Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor." sözleri davalık oldu. Birbirlerinden şikayetçi olan iki komşu kadın soluğu mahkemede aldı.
İstanbul Sarıyer'de aynı apartmanda oturan iki kadının "evine erkek aldın" kavgası mahkemelik oldu. Birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın hakkında dava açıldı.
AYNI APARTMANDA OTURAN KOMŞUSUNUN İFTİRA ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
İstanbul Sarıyer'de aynı apartmanda oturan iki kadından Çiğdem B. eşinden boşandıktan sonra aynı apartmanda oturmaya devam ettiğini belirterek, komşusu Sevgi K.'nın kendisi hakkında iftira attığını öne sürdü.
"HAKKIMDA EVİNE ERKEK ALIYOR DİYORMUŞ"
Çiğdem B., "Boşandıktan sonra Sevgi K. komşularıma benim hakkımda, 'Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor' diyormuş. Kendi ailemden de Sevgi K.'nın bu konuşmalarını duyunca sinirlendim.
"BANA SALDIRIP ÜZERİMDEKİ KAZAĞI YIRTTI"
Kendisine neden hakkımda bu tür dedikodular yaptığını sordum. Bana saldırarak üzerimdeki kazağı yırttı, küfürler etti." dedi.
"KAMERA KAYITLARINA BAKILSIN ORTAYA ÇIKAR"
Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre; komşusu Çiğdem B.'nin apartmanda birçok kişi ile kavgalı olduğunu söyleyen Sevgi K., ise "Çiğdem K., boşandıktan sonra evine erkek aldığına birkaç kez şahit oldum. Bana evime değişik erkekler alıyorum diye iftira ediyor. Apartman kapısının girişinde kamera var buna bakılsın. Kim evine erkek alıyor ortaya çıkar" dedi.
-
Kumral olan sarışını kıskanmış. Sarışın haklı beyler dağılın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ahlak polisi olmaya çok meraklı tip var kardeşim seni kimse rahatsız etmiyorsa apartman kuralına uyuyorsa bir işletme çalıştırmıyorsa SANANE komşunun ne yaşadığından irana çevirdiler ülkeyi heryer ahlak polisi sankiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
genç çıtırlar. neyin kavgası..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yani şunu diyo ki bu tipiyle o erkek bulup eve atabiliyor ben atamıyorum, beni de çağır komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir diyo. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
dolar olmuş 5. 30 euro 6. 20. . Türkiye''ye İran üzerinden yaptırımlar geliyor. Bunların dertlerine bak. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır