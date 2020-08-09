İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek verildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA