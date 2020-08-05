İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
05.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:39
Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA