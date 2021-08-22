İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
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İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğanın sarı gelini olarak adlandırılan İstanbul'daki ayçiçeği tarlaları gün batımı ile birlikte havadan çekilen görüntülerle masalsı kareler oluşturdu.

Doğanın sarı gelini olarak adlandırılan İstanbul'daki ayçiçeği tarlaları gün batımı ile birlikte havadan çekilen görüntülerle masalsı kareler oluşturdu. Sarı, yeşil ve kızıl renklerin eşsiz uyumu görenleri kendine hayran bıraktı.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya ve Marmara bölgesinde bulunan tarlalar çiftçilere gelir kaynağı olurken, vatandaşlara ise görsel şölen oluşturuyor. İstanbul Büyükçekmece'de gün batımında havadan görüntülenen ay çiçeği tarlaları kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Kızıla bürünen gökyüzüyle bütünleşen ay çiçeği tarlaları vatandaşların ilgisini çekiyor. Çiçek açan tarlaları yoldan geçerken görenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Ayçiçeği dünyada ve Türkiye'de en önemli yağ bitkilerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de ay çiçeği ekiminin yüzde 70'inden fazlası Trakya ve Marmara bölgesinde yapılıyor. - İSTANBUL

İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler
İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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