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İstanbul'da AVM'lerin geç açılması tavsiyesi

İstanbul'da AVM'lerin geç açılması tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da AVM'lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

İSTANBUL (İHA) - İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da AVM'lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

İstanbul'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM'lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

" İstanbul Valiliği'nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır. " - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

İstanbul Valiliği, İstanbul, Medya, İto, Ekonomi, Haber

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