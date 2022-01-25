İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi - Haberler Ekonomi
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İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi

İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

İstanbul, Medya, kar, İto, Ekonomi, Haber

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