İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi

İSTANBUL (İHA) - İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi. - İSTANBUL

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