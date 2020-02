İstanbul'da atletizm heyecanı yarın başlıyor

14.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:55

Fatih Çintimar: Seyircilerimize atletizm şöleni sunacağız

"2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenleme konusunda bir adım öndeyiz"

"Olimpiyatlarda altın madalya alacağımıza inanıyorum"Renay Onur: Atletlerimizin olimpiyat kotası alacağına inanıyorumMehmet Çelik: İstanbul Cup'ta kazanarak rekor kırmak istiyorumEmel Şanlı Kırçın: 400 metrede en iyi derecemi yapmak istiyorum

Kaan ÜLKER - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda hafta sonu 25'inci kez düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve 3'üncüsü koşulacak İstanbul Cup öncesi basın toplantısı yapıldı.İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ile Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un yanı sıra milli atletler Mehmet Çelik ve Emel Şanlı Kırçın katıldı.25'inci Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve 3'üncü İstanbul Cup hakkında bilgi veren TAF Başkanı Fatih Çintimar, "İstanbul ciddi bir marka. Burada ne yaparsan yap gereken ilgiyi görüyor. Yarınki Balkan Şampiyonası'na 25 ülke katılım gösterecek. Balkan ülkeleri ve dostları olacak. 20 ülke var ve 5 ülke de misafir olarak katılacak. Ne kadar fazla katılım olursa bizim sporcular için de o kadar iyi. 267 sporcu ile yapacağız. İstanbul'un 'salon cup' dediğimiz, dünyanın en hızlı 800 metrecisi burada bizimle beraber olacak. Gelen sporcuların birçoğu dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan isimler olacak. Burada ciddi bir atletizm şöleni sunacağız. Buradaki her derece dünya ve olimpiyat için ülkemiz adına bir misyonu taşıyor" dedi."2023 AVRUPA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NI DÜZENLEME KONUSUNDA BİR ADIM ÖNDEYİZ"2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemek istediklerini belirten Fatih Çintimar, "2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç aday ülke var: Hollanda, Fransa ve Türkiye. İlk elemede Fransa elendi. İkinci eleme toplantısı İstanbul'da yapılacaktı ama Hollanda burada yapılacağından dolayı rahatsız oldu ve gelmeyeceğini iletti. Biz sunumumuzu yaptık ve adaylıkta şu an yüzde 51 öne geçtik. 6 Mayıs'ta Paris'te son bir toplantı yapacağız. Oraya oldukça geniş ve güçlü ekiple gideceğiz. Dünya şampiyonası yapmış bir ülkenin Avrupa şampiyonası da hakkı olduğunu düşünüyorum. Umarım 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği hakkını kazanacağız" ifadelerini kullandı."OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların altın madalya kazanacağına inandıklarını vurgulayan Çintimar, "2019 yılı içerisinde Avrupa'da alınan madalyalara bakınca, Cumhuriyet tarihi boyunca alınmamış madalyaların toplamından fazla madalya aldığımızı görüyoruz. Hedefimiz olimpiyata 35-40 sayıda bir kota alabilmek. Olimpiyatta gümüş ve bronzumuz var ama altınımız yok. Umarım bu olimpiyatta bunu başaracağız. Altın madalya alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.RENAY ONUR: ATLETLERİMİZİN OLİMPİYAT KOTASI ALACAĞINA İNANIYORUMYarışlara katılacak tüm sporculara başarı dileğinde bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise "Atletizm bireysel bir performans sporu, bu yüzden ilgi ve rekabetin odağı. Sınırların zorlanması, her gün aşılıyor olması seyircilerin odağı haline getiriyor. Atletizm en fazla takip edilen sporlardan bir tanesi. Olimpiyatlarda en büyük payı alan branş atletizm. Atletizmde gelecek olan başarılar diğer branşları da olumlu etkileyecektir. Güzel bir İstanbul maratonu izleyeceğimize eminim. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Kendilerini şaşırtan dereceler alarak olimpiyat kotaları alacağına inanıyorum" dedi.MEHMET ÇELİK: İSTANBUL CUP'TA KAZANARAK REKOR KIRMAK İSTİYORUMİstanbul Cup'ta rekor kırmak istediğini belirten milli atlet Mehmet Çelik, "Bu yarışmaya 1-2 ay kamp sürecinden geçtim, öyle geldim. Kenya'da şartlar zor, iyi çalıştım. Bu yarışmada koşacak olmak beni heyecanlandırdı. Bu yarışmada koşacağım için mutluyum. Seyircimin önünde koşmak ve iyi rakiplerle koşmak beni heyecanlandırıyor. Şampiyonluğa gitmek istiyorum, umarım şampiyon olacağım. 1: 49'dan daha iyisini hedefliyorum. Rekoru hedefliyorum. İstanbul Cup'ta hem kazanıp hem de rekor kırmak istiyorum" şeklinde konuştu.EMEL ŞANLI KIRÇIN: 400 METREDE EN İYİ DERECEMİ YAPMAK İSTİYORUMOlimpiyat barajı elde etmek istediğini söyleyen milli atlet Emel Şanlı Kırçın da, "Ülkemizde bu tarz bir organizasyonun yapılması benim için gurur verici. Bu yıl salonda en iyi derecemi elde ettim. Temennim en iyi derecem ile 400 metreyi kapatabilmek. Her sporcu gibi ben de olimpiyat barajı elde etmek istiyorum. Geçen seneden beri çok iyi bir gelişim gösterdim. Daha iyi dereceler elde etmek istiyorum. Bu yarışta da iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

