İstanbul'da Asyalı turistler şüpheci gözlerden şikayetçi
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İstanbul'da Asyalı turistler şüpheci gözlerden şikayetçi

Çin'in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da Asyalı turistler dikkatlerin üzerilerinde olmasından şikayetçi. Çin restoranlarının satışları da virüsün yayılmasının ardından kayda değer bir düşüş yaşadı.

07.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:47

Çin'in kentinden yayılan nedeniyle 'da Asyalı turistler dikkatlerin üzerilerinde olmasından şikayetçi. Çin restoranlarının satışları da virüsün yayılmasının ardından kayda değer bir düşüş yaşadı. Bazı işletmelerin siparişleri yüzde 30 oranında düştü.



Haber Videosu

: İstanbul'da Asyalı turistler şüpheci gözlerden şikayetçi
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