: İstanbul'da Asyalı turistler şüpheci gözlerden şikayetçi

07.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:47

Çin'in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da Asyalı turistler dikkatlerin üzerilerinde olmasından şikayetçi. Çin restoranlarının satışları da virüsün yayılmasının ardından kayda değer bir düşüş yaşadı. Bazı işletmelerin siparişleri yüzde 30 oranında düştü.

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