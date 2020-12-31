İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
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İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı

31.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:36
İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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