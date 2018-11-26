İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine şehadet haberi ulaştı.

İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Yurtsever'in merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan iki çocuk sahibi Ayşegül ve Ayhan Yurtsever çiftine şehadet haberi verildi.

Çocuklarının şehit haberini alan aile İstanbul'a gitti. Şehit Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yurtsever'in geçen yıl Şebnem Yurtsever ile evlendiği öğrenildi.

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