İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı
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İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı Güngören'de alt geçidi trafiğe kapatarak terör estiren 1'i kadın 5 sürücü yakalandı Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen sürücülere 8 bin 449 lira para cezası kesildi Güngören'de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi...

08.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:35
İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

Güngören'de alt geçidi trafiğe kapatarak terör estiren 1'i kadın 5 sürücü yakalandı

Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen sürücülere 8 bin 449 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Güngören'de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çeken, abartı egzoz kullanan ve tek teker üzerinde giden 1'i kadın 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 440 lira idari para cezası kesildi.

Güngören'deki sokak arasında toplanan bir grup, yüksek sesli müzikle gürültü yaparak vatandaşlara rahatsızlık verdikten sonra halay çekerek konvoy halinde araçlarla yola çıkmıştı. Konvoy bir süre sonra ilçedeki alt geçitte durarak yolu trafiğe kapatmış ve askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatmıştı. O esnada gruptaki bazı magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğmuş ve devamında abartı egzoz kullanarak trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti.

Sürücülere toplamda 8 bin 449 lira ceza

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, adresleri belirlenen 34 CEF 525 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Salih A., 42 HS 793 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet M., 34 ZU 6610 plakalı motosiklet sürücüsü Aytekin Y., 34 VN 4328 plakalı motosiklet sürücüsü Ece K. ve erkek arkadaşı 34 UL 4156 plakalı motosiklet sürücüsü Emrullah Emin E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücülerden Muhammed Salih A. ve Mehmet M.'ye "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddesinden 132 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü Aytekin Y.'ye de "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddesinden 132 lira ve "Ses müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlar dışında bulundurmak ve bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira para cezası uygulandı.

Maganda sevgililer de kıskıvrak yakalandı

Sürücülerden Ece K.'ya da, "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddesinden 132 lira ve "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmesi" maddesinden de bin 228 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Ece K.'nin erkek arkadaşı sürücü Emrullah Emin E.'ye ise "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 lira ve "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek" maddesinden ise 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 561 lira para cezası uygulandı.

Ehliyeti süresiz olarak iptal edildi

Ayrıca Emrullah Emin E.'nin aday sürücü olması ve sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Sürücüler Muhammed Salih A., Mehmet M., Aytekin Y. ve Emrullah Emin E., "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

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