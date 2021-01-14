İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

14.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:43
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

Yılmaz OKUR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU- Özgür EREN -Serdar ALTINTEPE- Feridun AÇIKGÖZ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA- ÇİN'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı'...

Burçak BOZKUŞ - Harun UYANIK - Yılmaz OKUR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU- Özgür EREN -Serdar ALTINTEPE- Feridun AÇIKGÖZ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA- ÇİN'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını  DHA dakika dakika takip etti.

İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.  


İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kamu İzmir Kongre Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 08:43:41. #1.15#
title