İstanbul'da aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
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İstanbul'da aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor

İstanbul'da aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'da kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başlandı.

İstanbul'da kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Randevu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanırken, aşılama öncesi sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama üzerine kargo çalışanları, şehirler arası ve şehir içi ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi esnafının da bugünden itibaren aşı programına dahil edildiğini belirterek, "Kısa vadede açılan düşen yaş ve meslek gruplarıyla beraber vatandaşlarımızın aşıya karşı yoğun şekilde ilgi ve talepleri devam ediyor. Biz de bu talepleri karşılamak adına her gün kapasitemizi de artırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Devletimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz"

Aşı olmak üzere hastaneye gelen minibüs şoförü 30 yaşındaki Selçuk Karaca da pandemi başladığından beri aşılanmayı beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar bize nasip olmadı. Öncelikle bunun için devletimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Aşı oldum, inşallah hepimiz için faydalı olur. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili nasıl bir gelişme olur, pandemi süreci nasıl işler buna bakarak toplu ulaşım işi yapan, özellikle parayla sıcak temas halindeki bütün çalışma arkadaşlarımdan gelip başvurularını yapıp aşılarını olmalarını, bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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İstanbul'da aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor - Haberler
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