İstanbul'da, aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan berber, kuaför, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılamada her geçen gün yeni bir yaş aralığına doğru ilerleyen hızlı bir süreç yaşandığını söyledi.

Gelecek hafta 40 yaş grubunun aşılanmasına başlanacağını hatırlatan Yiyit, şöyle devam etti:

"Avukatlara, kuaförlere, berberlere, gıda sektöründe çalışanlara randevular açıldı. Yarın itibarıyla da şehir içi ve şehir dışı ulaşım sektöründe görev yapanlara açılacak. Hedef, aktif hayatın ve hizmetin içinde, risk grubu yüksek olanları bir an evvel aşılamak. Süreç oraya doğru gidiyor. Her yeni meslek ve yaş grubu, sistemi bir anda aktifleştiriyor ve hızlanmasına vesile oluyor. Bu güzel bir gidişat. Randevu kapasitemizin ne kadar hızlı arttığını görüyoruz. Dün 2 bin civarı randevu alan varken bugün 3 bin 200 randevu alındı. Aslında bizim hızımızı da vatandaşımızın talebi belirleyecek. Şu anki gidişat, randevu kapasitemizi her geçen gün artıracağımızı gösteriyor."

"Vatandaşlar bir an evvel randevularını alıp gelirse ülke olarak bu işi çok hızlı çözebilecek durumdayız"

Haziran başında günlük aşılama hızının biraz düşük gibi gözüktüğünü fakat gelinen noktada artık günlük aşılamanın 800 binlere doğru ilerlendiğini anlatan Yiyit, bu hızla gidildiği takdirde günde 1 milyonun üzerinde aşı yapılabilecek noktaya gelineceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech aşısının uygulanmaya başlanmasıyla sürecin daha da hızlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle giderse, haziran bittiğinde belki de toplumun yüzde 50'den fazlasını bağışıklamış olarak yaza 'merhaba' diyeceğiz. Bu da güzel bir yaz anlamına gelecek. Şu anki bu hareketli günler, güzel bir yazın habercisi. Hatta bu hızla yazın da devam edebilirsek sonbahar geldiğinde toplumda ciddi bir bağışıklıkla belki maskelerle vedalaşmak, normal hayata dönmek adına çok ciddi kazanım elde etmiş olacağız. Ama bunun üç ayağı var, biri tedarik. Orası aşıldı gözüküyor. Fiziksel kapasitemiz ve sağlık çalışanları ayağımız çok güçlü, orada da sıkıntı yok. Sıra geldi vatandaşlara. Vatandaşlar bir an evvel randevularını alıp gelirse ülke olarak bu işi çok hızlı çözebilecek durumdayız. O yüzden maskenin, mesafenin hayatımızdan çıkması, biraz da vatandaşlarımızın elinde. Lütfen bir an evvel randevularını alsınlar ve özlediğimiz, normal günlerimize bir an evvel kavuşalım."

"Aşı randevusunun açılması bizim için çok iyi oldu"

İlk doz aşısını olan Çekmeköy'deki bir kuaför dükkanı çalışanı Erkan Uğur da meslektaşlarına aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Korunalım, tekrar kapanmaya geçmeyelim. Zor bir süreçteyiz. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum." mesajını verdi.

Uğur, müşterilerle yakın temasta oldukları için Kovid-19'a yakalanma konusunda endişe duyduklarını anlatarak, "Ailemizden dolayı eve çekinerek gidiyoruz, korkuyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bundan dolayı aşı randevusunun açılması bizim için çok iyi oldu. Psikolojik olarak rahatlatacak. Tüm meslektaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum, gelsinler, korkmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük