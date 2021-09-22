Vali Yerlikaya: İstanbul'da 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 kişi kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya: İstanbul'da 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 kişi kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya: İstanbul'da 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 kişi kaldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan 2. doz koronavirüs aşılamasında yüzde 67,5 oranına çıkıldığını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan 2. doz koronavirüs aşılamasında yüzde 67,5 oranına çıkıldığını açıkladı. Yerlikaya, 2. dozda mavi renge ulaşmak için 942 bin 341 kişinin kaldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs aşılamalarında İstanbul'daki verileri açıkladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1.doz 9.611.654, 2.doz 7.611.654 3.doz 1.318.649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız %83,8 2. doz oranımız %67,5. 2. dozda mavi renk için 942.341 hemşehrimiz kaldı. 2.dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadeleri yer aldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

 İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Demet Özdemir İrem Derici Demet Akalın
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Yerlikaya: İstanbul'da 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 kişi kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:04:20. #1.12#