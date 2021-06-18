İstanbul'da aşı rekoru
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İstanbul'da aşı rekoru

İstanbul'da aşı rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Haziran'da 357 bin 134 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı seferberliğinde yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Haziran'da 357 bin 134 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı seferberliğinde yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

Türkiye genelinde başlatılan aşı seferberliğinde İstanbul'da yeni bir rekor kırıldı. 17 Haziran'da 357 bin 134 kişiye korona virüs aşısı yapıldı. Haberi sosyal medyadan duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı 357 bin 134. Korona virüsü aşıyla yeneceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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