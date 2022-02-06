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Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde D-100 kara yolunda yapılan asfalt çalışması nedeniyle yan yol trafiğe kapatılınca uzun araç kuyrukları oluştu.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde D-100 kara yolunda yapılan asfalt çalışması nedeniyle yan yol trafiğe kapatılınca uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) asfalt ve yama çalışmaları kapsamında Merter mevkisi Topkapı istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bazı sürücüler trafik sıkışıklığı nedeniyle tepki gösterdi.

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Asfalt çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Zeytinburnu, İstanbul, Topkapı, Tragger, Güncel, Haber

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