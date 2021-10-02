İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 448 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 448 kişi yakalandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 448 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 448 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 448 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada 2 bin 50 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 2 bin 5 personelin katılımıyla 21.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 133 bin 150 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 448 kişi ile yoklama kaçağı 230 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 57 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 515 fişek, 9 kilo 544 gram uyuşturucu madde, 56 bin 245 uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 binden fazla araç kontrol edildi

Uygulamada 1163 umuma açık yer denetlenirken, 9 kişiye idari işlem yapıldı, 27 bin 956 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 20 bin 766 araç ve 932 motosiklet kontrol edilirken, 854 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi, 126 bin 193 lira ceza uygulandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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