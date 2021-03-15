İstanbul'da asayiş uygulamasında 747 kişinin GBT kontrolü yapıldı
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 747 kişinin GBT kontrolü yapıldı

15.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:55
İstanbul'da asayiş uygulamasında 747 kişinin GBT kontrolü yapıldı

İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen asayiş uygulamasında 747 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.

İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen asayiş uygulamasında 747 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada ruhsatsız tabanca, fişek, 13 gram eroin, 2 gram esrar ile 2 gram marihuana ele geçirildi.

Ekipler, 747 kişiye GBT kontrolü yaparken 324 araç ile 259 motosikleti denetledi.

Denetim sırasında haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanırken 4 kişiye de adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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