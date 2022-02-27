İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 536 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 536 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 171 noktada bin 575 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00'da sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 503 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 175 bin 564 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 536 şüpheli ile yoklama kaçağı 352 kişi yakalandı.

Aramalarda 41 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 246 fişek, 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, bin 300 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 770 lira ele geçirildi.

Uygulamada 560 umuma açık yer denetlenirken 22 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 35 kişiye 12 bin 277 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 23 bin 203 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi. 925 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapıldı. 9 araç trafikten men edilerek 173 bin 500 lira para cezası uygulandı.