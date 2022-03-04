İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 39 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 39 şüpheli yakalandı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 39 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 5 ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 5 ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 19.00-23.00 saatlerinde sabit yol uygulaması ve umuma açık mekan denetlemesi yapıldı.

Denetimlerde 19 bin 122 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli ile yoklama kaçağı 130 kişi yakalandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 54 fişek, bir adet rambo bıçağı, 33,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada 309 umuma açık yer denetlenirken 30 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 2 bin 535 araç sorgusu yapılarak 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 10 araç trafikten men edildi.

Uygulama genelinde 45 bin 592 lira para cezası uygulandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Asayiş, Güncel, Haberler

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