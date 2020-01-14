İstanbul'da asayiş olayları azaldı

14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi 2018-2019 Raporu"na ilişkin verileri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güvenli ve huzurlu İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi 2018-2019 Raporu"na ilişkin videodaki verilere göre, polis sorumluluk bölgesinde 2019'da evden hırsızlık olayları önceki yıla göre yüzde 28 azalarak 19 bin 844'ten 14 bin 272'ye, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 19 azalarak 9 bin 141'den 7 bin 376'ya, otodan hırsızlık olayları yüzde 34 azalarak 19 bin 342'den 12 bin 753'e, oto hırsızlığı yüzde 33 azalarak 3 bin 449'dan 2 bin 298'e, kapkaç olayları yüzde 19 azalarak 1526'dan 1232'ye, cinayet olayları yüzde 20 azalarak 335'ten 267'ye, narkotik olayları ise yüzde 11 azalarak 45 bin 842'den 40 bin 851'e geriledi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde de son 1 yılda evden hırsızlık olayları yüzde 15 azalarak 162'den 138'e, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 44 azalarak 151'den 84'e, otodan hırsızlık olayları yüzde 73 azalarak 89'dan 24'e, oto hırsızlığı yüzde 28 azalarak 32'den 23'e, yankesicilik olayları yüzde 100 azalarak 3'ten sıfıra, dolandırıcılık olayları yüzde 20 azalarak 35'ten 28'e, gasp olayları ise yüzde 44 azalarak 18'den 10'a düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2018-2019 yıllarında kurtarılan insan sayısı yüzde 94 artarak 208'den 404'e, çevre deniz kirliliği kontrol edilen gemi ve tekne sayısı yüzde 43 artarak 23'ten 33'e, gürültü kirliliği kontrol edilen gemi ve tekne sayısı yüzde 43 artarak 79'dan 192'ye, yasa dışı su ürünleri avcılığı işlem yapılan şahıs yüzde 34 artarak 1541'den 2 bin 67'ye yükseldi.

Kaynak: AA