İstanbul'da asayiş denetimleri İSTANBUL genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri, şüpheli araçlar durdurularak içerisinde arama yaptı. Araçtakiler de genel bilgi taramasından(GBT) geçirildi. Geç saatlere kadar süreceği öğrenilen denetimlere havadan da polis helikopteri destek verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA