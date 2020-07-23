İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
23.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:13
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri, şüpheli araçlar durdurularak içerisinde arama yaptı. Araçtakiler de genel bilgi taramasından(GBT) geçirildi. Geç saatlere kadar süreceği öğrenilen denetimlere havadan da polis helikopteri destek verdi.
Kaynak: DHA