İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinden oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetilmelere polis helikopteri de destek verdi. Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri, şüpheli araçlar durdurularak içerisinde arama yaptı. Araçtakiler de genel bilgi taramasından(GBT) geçirildi. Geç saatlere kadar süreceği öğrenilen denetimlere havadan da polis helikopteri destek verdi.

Kaynak: DHA