İstanbul'da asayiş denetimi
İSTANBUL'da, 35 ilçede kurulan 166 kontrol noktasında asayiş denetimleri gerçekleştiriyor.
İSTANBUL'da, 35 ilçede kurulan 166 kontrol noktasında asayiş denetimleri gerçekleştiriyor.
- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımlıyla 35 ilçede kurulan 166 kontrol noktasında asayiş denetimleri yapılıyor. Üsküdar Harem Sahil yolu üzerinde kurulan kontrol noktasında şüpheli görülerek durdurulan araçlar arandı. Araçtakilerin üzeri aranıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aracında çakar bulunan sürücü M.Y.'ye 2 bin 678 lira ceza kesildi. Asayiş denetimlerinin gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı