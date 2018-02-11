İstanbul'da Arsalar 1 Yılda Yüzde 35 Değerlendi

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi, İstanbul'un güncel arsa değeriyle ilgili hazırlamış oldukları son araştırmayı paylaştı. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, İstanbul'da 1 yıllık süreçte arsa değerlerinin yüzde 35 düzeyinde bir artış yaşadığını belirten Türkiye Veri İşleme Merkezi Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Aralık 2016 yılında İstanbul'un Varlık Değerleri araştırması kapsamında yayınladığımız İstanbul'un toplam arsa değeri raporunda yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışında kalan bütün arsa ve arazilerin değerini 7 trilyon TL olarak tespit ettik. Aradan geçen 1 yılın ardından yapılan araştırmada bu değerin 9 trilyon 458 milyar 716 milyon 569 bin 576 TL'ye çıktığı görülüyor" dedi.

GÜNCEL ARSA DEĞERİ 2,5 TRİLYON DOLAR

Dolar olarak hesaplandığında İstanbul'un güncel arsa değerinin yaklaşık 2.5 trilyon dolar olduğu çıkıyor. Bu sonuca göre, İstanbul sahip olduğu değerle toplam piyasa değeri 2.2 trilyon dolar olan 3 teknoloji devi Apple, Google ve Microsoft'u geride bırakıyor. Tek tek piyasa değerlerine bakıldığında, Apple 793.6 milyar dolar, google 724.1 milyar dolar, Microsoft 678.9 milyar dolar değerinde.

3 APPLE DEĞERİNDE

Böylece İstanbul'un arsa değeri Apple, 3.4 Google ve 3.7 adet Microsoft değerinde. Araştırmaya konu olan 5.2 milyar metrekare büyüklüğünde arsa alanının ortalama değeri ise bin 820 TL olarak hesaplanıyor. İstanbul'un mevcut durumunda arsa metrekare fiyatlarına bakıldığında Kadıköy, Zeytinburnu, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih gibi ilçelerin ön plana çıktığını söyleyen Altun, Şile, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi ilçelerde ortalama arsa metrekare fiyatlarının bin TL'nin altında olmasının dikkat çektiğini dile getirdi.

EN PAHALI ILÇE KADIKÖY

Araştırma her ilçedeki mahalleler üzerinden tek tek yapılıyor. Buna göre İstanbul'un en değerli ilçesi Kadıköy. Kadıköy'deki arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 TL. Kadıköy'ü 18 bin 457 TL ile Zeytinburnu takip ediyor. Bu iki ilçenin arkasından Bakırköy, Beşiktaş ve Fatih geliyor. Bu ilçelerdeki ortalama metrekare fiyatları sırasıyla 15 bin 743 lira, 14 bin 987 lira ve 14 bin 846 TL.

DOLAR SABİT ARSA UÇTU

İstanbul'un değerinin 1 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 20'nin üstünde arttığını söyleyen Altun, "Aralık 2016 itibarıyla 3.79 olan dolar kuru bugün 3.80 TL düzeyinde. Dolar yerine arsa yatırımı yapan vatandaşların kârlı çıktığı 1 yılı geride bıraktık. İstanbul'da konuttan ziyade arsa yatırımı, vatandaşı her zaman memnun etmektedir" diye konuştu.

"GAYRİMENKUL BORSASI KURULMALI"

"İstanbul'da yaşanan değer artışı karşısında daha özenli ve titiz olmak zorundayız" diyen Altun, "Bu değerleri daha iyi kullanmamız gerekmektedir. Bunun için Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği gibi Gayrimenkul Borsası'nın kurulması büyük önem taşıyor" dedi.