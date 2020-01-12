İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem
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İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem

Avcılar ilçesinde bir grup motosikletli, TEM Otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapatarak, arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün yakalanmamasına tepki gösterdi.

12.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:00
İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem

ilçesinde bir grup motosikletli, TEM Otoyolu istikametini trafiğe kapatarak, arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün yakalanmamasına tepki gösterdi.

Ispartakule Gişeleri yakınlarında bir araya gelen motosikletliler, 3 çocuk babası Mesut Altundal'ın 27 Aralık 2019'da yaralandığı yerde toplandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapatan motosikletliler, motosikletli arkadaşları Mesut Altundal'a bir otomobilin çarpıp, hiçbir müdahalede bulunmadan kaçtığını, hastaneye kaldırılan Altundal'ın tedavi sürecinde kangren olan sağ kolunun kesildiğini ifade etti.

Pankart da açarak arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen gruptakiler, polisin uyarısı sonrasında yolu trafiğe açtı.

Eylem dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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