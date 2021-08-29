İstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
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İstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan 190 metre boyundaki yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan 190 metre boyundaki yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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İstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Haberler
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