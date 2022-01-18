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Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

AA - Haberler | Güncel

Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa Maltepe durağı istikametinde ilerleyen metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bazı yolcular, metrobüsten inerek yakın olan Topkapı Şehit Mustafa Cambaz durağına yürürken, arızadan dolayı Zincirlikuyu yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Bu arada, metrobüsteki arızadan kaynaklanan yoğunluk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA - Son Dakika Haberleri

Zincirlikuyu, Bayrampaşa, Metrobüs, Güncel, Haber

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