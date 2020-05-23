İSTANBUL'DA ARİFE GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife günüde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı.
23.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:54
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife günüde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife gününde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde yollar boş kaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı.
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Kaynak: DHA