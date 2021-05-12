İstanbul'da arife gününde "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor
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İstanbul'da arife gününde "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor

İstanbul'da arife gününde 'tam kapanma' sakinliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Arife günü dolayısıyla kent içi trafikte, meydan, cadde ve sahillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sakinlik gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelindeki trafik saat 18.25 itibarıyla yüzde 2 olarak ölçüldü.

Yarın Ramazan Bayramı'nın idrak edilecek olması sebebiyle gün içinde marketlerde kısmi yoğunluk gözlendi.

Polis ekipleri, çeşitli bölgelerde kurulan kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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