İstanbul'da "Ardahan'ı Tanıtma Günleri"

01.10.2019 19:42

Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) tarafından 1-7 Ekim'de "Tanıtım Günleri" düzenleniyor.

ARDAFED'den yapılan açıklamada, resmi açılışı 3 Ekim'de yapılacak tanıtım günleri için İstanbul'un ana arterleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına, cadde ve sokaklara Ardahan Günleri ile ilgili afişlemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ARDAFED Başkanı Fakir Yılmaz, Maltepe sahilinde bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek organizasyonda serhat kentini tanıtacaklarını belirtti.

İstanbul'daki Ardahanlılar olmak üzere tüm İstanbul halkını 3 Ekim'de resmi açılışı yapılacak etkinliklere beklediklerini ifade eden Yılmaz, kentin sorunları ile istek ve önerilerini de tanıtım gününe katılacak konuklara aktaracaklarını kaydetti.

Yılmaz ayrıca klasik romanlardan oluşan kitap sergisi açacaklarını ve misafirlere ücretsiz eser dağıtacaklarını da vurguladı.

Kaynak: AA