İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı
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İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı İstanbul'da farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 57 kişi gözaltına aldı.

- İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 57 kişi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada içlerinde, kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış Turgay A., kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hüküm giyen Reis A., yine kasten öldürme suçundan 10 yıl hükümlü olan Ahmet Ö., çocuğu kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış A., kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Kamuran E., hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay hüküm giyen Kamuran T., yine hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay hüküm giyen Mustafa G. ve benzer suçlardan hapis cezası olan toplam 57 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik büyük operasyon: 57 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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