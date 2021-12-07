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İstanbul'da aranan Kripto para dolandırıcısı Alanya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da aranan Kripto para dolandırıcısı Alanya'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aranması olan 'Kripto para dolandırıcısı' Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aranması olan ' Kripto para dolandırıcısı' Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kripto dolandırıcılığı sebebiyle İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aranması olan K.A isimli şahıs hakkında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen ihbar üzerine Bektaş mahallesinde bulunan bir villaya operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıs, Alanya Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimat doğrultusunda gerekli işlemler için ele geçirilen dijital malzemeleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek. - ANTALYA

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