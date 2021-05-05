İSTANBUL'DA ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON

İSTANBUL genelinde aranan kişilere yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL genelinde aranan kişilere yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar, Üsküdar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler ve Bahçelievler'de, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. 3 gün süren ve eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde Kasten Öldürme Suçundan 25 yıl 1 ay cezası olan Ziya A.(41), Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 9 ay cezası olan Ahmet M.(29), Kasten Öldürme suçundan 16 yıl cezası olan Mehmet A.(39), yağma suçundan 8 yıl 4 ay cezası olan Muzaffer E.(50) ve kasten öldürme suçundan 16 yıl cezası olan Mehmet A.(48)'nın da aralarında bulunduğu 24 kişi yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı