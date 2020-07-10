İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon İSTANBUL genelinde mahkemeler tarafından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL genelinde mahkemeler tarafından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyona 410 ekip ve 820 polis katıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul genelinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 39 ilçede yapılan operasyona 410 ekip ve 820 polis katıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonda 792 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Kaynak: DHA