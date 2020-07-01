İstanbul'da aranan hükümlülere yönelik operasyon
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İstanbul'da aranan hükümlülere yönelik operasyon

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 40 hükümlü cezaevine gönderildi.

İstanbul'da aranan hükümlülere yönelik operasyon
01.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:42

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 40 hükümlü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla 22-28 Haziran'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 2003'te Beyoğlu'nda bir kişinin gasp amacıyla bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan ve kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Murat E., adam öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Bülent E., adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Ç., çeşitli tarihlerde işlemiş olduğu hırsızlık suçlarından dolayı toplam 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Abdurrahman İ., silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan Murat B'nin bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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