İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:38

İstanbul'da, aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendikleri 18 yaşından küçük N.K'nın kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamasında evden hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan zanlının üst aramasında ise Şahinbey Caddesi'ndeki bir iş yerinden çaldığı belirlenen kulaklık, akıllı saat ve şarj aleti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA