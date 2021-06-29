İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi Afyonkarahisar'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonda Afyonkarahisar kent merkezi Kanlıca Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, M.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yaparken Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevinde İnfaz Koruma Memurluğuna geçiş yaptığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı