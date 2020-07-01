İstanbul'da aranan 40 kişi yakalandı
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İstanbul'da aranan 40 kişi yakalandı

İSTANBUL'da polis tarafından düzenlenen operasyonda mahkemeler tarafından haklarında verilen cezalar kesinleşen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan 40 kişi yakalandı
01.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:02

İSTANBUL'da polis tarafından düzenlenen operasyonda mahkemeler tarafından haklarında verilen cezalar kesinleşen 40 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında cinayet, gasp, hırsızlık, yaralama suçlarından aranan kişiler olduğu belirtildi. 

Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için 22-28 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda adam öldürme suçundan ceza alan 4 hükümlü, gasp suçundan aranan 4 hükümlü, hırsızlık suçundan 18 hükümlü, adam kaçırma suçundan 4 hükümlünün bulunduğu 40 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler arasında 2003 yılında Beyoğlu'nda 13 lira para gasp etmek için Aziz Şimşek'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak müebbet hapis cezası alan Murat E.'nin de bulunduğu belirtildi. 40 firari hükümlü yakalandıktan sonra haklarında yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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