İstanbul'da aralarında tutarsızlık bulunan seçim tutanaklarının fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'da bazı sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgeleri arasında tutarsızlık

İSTANBUL - İstanbul'da aralarında tutarsızlık olduğu ileri sürülen bazı sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri ortaya çıktı. Bağcılar'da sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan sayım döküm çizelgesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 131 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bugün basın açıklaması yaptı. Yavuz, yaptığı açıklamada İstanbul'da 309 sandıkta 17 bin 410 oyun AK Partiye değil başka partiye kaydedildiğini ileri sürdü. Bazı sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerini basına gösteren Yavuz usulsüzlük olduğunu söyledi. Gösterilen örnek sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinde ise dikkat çekici detaylara rastlandı.

Bağcılar'da sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan sayım döküm çizelgesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 131 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor. Sultanbeyli'de sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan başka bir sayım döküm çizelgesinde ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 201 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA