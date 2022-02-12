Araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 otomobilden hırsızlık yapan K.A'nın Kağıthane'deki bir apartta kaldığını tespit etti.

Adrese yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir aracın arka camını kırarak bilgisayar çantasını aldıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Asayiş Büro, Şişli, Güncel, Haberler

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