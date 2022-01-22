İstanbul'da aracına binen turisti darbettiği öne sürülen taksici yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda aracına müşteri olarak binen turistleri alıkoyduğu ve birini darbettiği ileri sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda aracına müşteri olarak binen turistleri alıkoyduğu ve birini darbettiği ileri sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransa vatandaşı turist çiftin, Karaköy'den bindikleri taksinin sürücüsü tarafından darbedildikleri iddiası üzerine inceleme başlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri de inceleyen polis, olayın şüphelisinin 34 THL 61 plakalı taksinin şoförü Mesut D. olduğunu tespit etti.

Karaköy'den Taksim'e götürdüğü turist çifte para üstünü vermek istemediği, çıkan tartışmanın ardından kadın turisti darbettiği öne sürülen Mesut D. gözaltına alındı.

Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen zanlı hakkında "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli işlem yapıldığı ve ev hapsi uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Mesut D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 1823 lira idari para cezası uygulandığı, toplu taşıma aracı kullanım belgesinin de iptal edildiği öğrenildi.