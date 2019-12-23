İstanbul'da araca yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

23.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:52

Maltepe'de bir araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu Orhan Kılıç'ın ölümüne, Okan Türker'in de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba oldukları öğrenilen O.A, Y.A, M.Ş.A ile O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan 4 şüpheli, "kasten öldürme" ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden O.A'nın tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler Y.A, M.Ş.A. ve O.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA