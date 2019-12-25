İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44

Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişine yeni doğmuş bir bebek bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yanında sırt çantası bulunan puset içindeki yeni doğmuş bebeği, soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı.

Bebeği apartman girişinde bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan Atiye Ö. ve Mert L'nin bilgisine başvuran polis, çocuğu bırakan ve güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Zeynep Atiye ismini verdikleri bebek, sağlık kontrollerinin ardından yaşına uygun bir yurda yerleştirilmek üzere İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, terk edilen kız çocuğuyla ilgili bilgisi olan kişilerin emniyete başvurmasını istedi.

Kaynak: AA