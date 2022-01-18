Son dakika haberleri! Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İçerenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede oturan, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen kadını kurtardı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın üst katlarında oturanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haberleri! Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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