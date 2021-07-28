İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı
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İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı

İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Fatih'te belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, antik dönemlere ait olduğu düşünülen tarihi eserleri ele geçirdi.

İstanbul Fatih'te belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, antik dönemlere ait olduğu düşünülen tarihi eserleri ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" konusu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde 27 Temmuz tarihinde Fatih ilçesinde bulunan bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda Antik Dönemlere ait olduğu düşünülen tarihi eserler ele geçirildi. Tarihi eserlerin tarih öncesi Geç Neolitik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait olabileceği düşünülüyor.

Operasyon kapsamında; bin 146 bronz, 2 altın olmak üzere bin 148 adet Sikke, 60 adet Yüzük, 20 adet Haç biçimli obje, çeşitli dönemlere ait 310 adet muhtelif objeler, 490 adet boncuk dizisi, bin 220 adet boncuk benzeri objeler olmak üzere toplam bin 148 adet sikke ve 2 bin 100 adet objeden oluşan 3 bin 248 adet eser yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı
İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı
İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı
İstanbul'da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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