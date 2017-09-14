İstanbul'da Anaokulu ve Ortaokullar En Erken 08.00'de Başlayacak

İSTANBUL Valiliği İstanbul'da anaokulu ve ortaokulların en erken 08.00' de başlaması kararının alındığını bildirdi.



İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Bu yıl da geçerli olarak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalar Valiliğimize intikal etmiştir." denildi.



Açıklamada, "Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim-öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki ikili eğitim yapan anaokulu ve ortaokullarda eğitimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır." denildi. - İstanbul